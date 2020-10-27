Son dakika haber | Sağlık Bakanlığı genelgesinden: Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek
27.10.2020 19:29 | Güncelleme: 27.10.2020 19:32
Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı genelgesinden: "Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek"
Sağlık Bakanlığı genelgesinden: "Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek"