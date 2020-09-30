  

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Koca: Unutulmaması gereken, toplumun ortak bir meselesini ele aldığımız, bunu...

30.09.2020 19:51 | Güncelleme: 30.09.2020 19:51

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Koca: "Unutulmaması gereken, toplumun ortak bir meselesini ele aldığımız, bunu yaparken de toplumun görünen veya çıplak gözle görünmeyen çıkarlarını korumamız gerektiği gerçeğidir.

Sağlık Bakanı Koca: "Unutulmaması gereken, toplumun ortak bir meselesini ele aldığımız, bunu yaparken de toplumun görünen veya çıplak gözle görünmeyen çıkarlarını korumamız gerektiği gerçeğidir."

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