Son dakika haber: O şoför, bu kez dilini yutarak bayılan yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi

SİVAS'ta, daha önce otobüste bulduğu parayı sahibine vermesi, önünde kaza yapan otomobildeki anne ve bebeğini hastaneye götürmesi ve kalp pili durduğu için fenalaşan kız çocuğunu hastaneye götürmesiyle gündeme gelen özel halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir (39), bu kez de dilini yutarak, baygınlık geçiren Ömer Ocak'ı (80) hastaneye yetiştirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Aydoğan Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cumartesi- Aydoğan hattında seyir halinde olan 58 H 210 plakalı otobüsün içinde bayılan Ömer Ocak'ı gören yolcular, şoför Ömer Taşdemir'i uyardı. Bunun üzerine Taşdemir, otobüsü durdurarak, sağlık ekiplerine haber verilmesini istedi. Bir süre sağlık ekiplerini bekleyen Taşdemir, Ocak'ın dilini yuttuğunu fark etti. Sağlık ekiplerini telefonla arayan şoför Taşdemir, dilini yutan Ocak'a müdahale ederek, nefes almasını sağladı. Taşdemir, daha sonra direksiyonun başına geçerek, olay yerine 200 metre uzaklıktaki Şükrü Beyazıt Aile Sağlık Merkezi'ne gitti. Burada ilk müdahalesi yapılan Ocak, daha sonra Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Yaşanan olay ise otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

'ALLAH KİMSEYE GÖSTERMESİN'

Demirören Haber Ajansı'na olayı anlatan halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir, "Hattım üzerinde seyir halindeydim. Aniden yolculardan birisi 'Kaptan rahatsızlanan var, dur' dedi. Ben de durdum. Fenalaşmıştı ve arka koltuğa yığılmıştı. Baktığımda nefes almıyordu. Sağlık ekiplerini aradım. Sağlık ekipleri yaşlı vatandaşı yana doğru yatırmamı istedi. Söylenenleri yaptım. Ama dilini yuttuğunu farkettim. Dilini çıkarmamı istediler ve ben uzun bir çabanın ardından dilini çıkardım. Ambulansın gelmesini beklemeden yakındaki sağlık ocağına otobüsü sürdüm. Götürdükten sonra hemen müdahale ettiler. Kendisi de zaten benim adaşımmış. Allah kimseye göstermesin. Pandemi döneminde elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardım etmeyi istiyoruz. Elimizden geleni de yaparız" dedi.

Ömer Taşdemir, daha önce de otobüste bulduğu parayı sahibine vermesi, önünde kaza yapan otomobildeki anne ve bebeğini hastaneye götürmesi ve kalp pili durduğu için fenalaşan kız çocuğunu hastaneye götürmesiyle gündeme gelmişti.