Son dakika haber... MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.

17.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:38

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.

Bakanlıktan, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usulleri'nin ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

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