Son dakika haber! MSB: Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin daha hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi kullanıldı.