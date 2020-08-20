Son dakika haber! MSB: Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

20.08.2020 10:11 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:16

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin daha hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadesi kullanıldı.

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