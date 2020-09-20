Son dakika haber! Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ısınma turunda kaza geçirdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ısınma turlarında kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı. Milli sporcunun bugünkü yarışa katılamayacağı belirtildi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'da ısınma turları sırasında kaza geçirdi. Razgatlıoğlu, Katalunya-Barselona Pisti'nde ısınma turları sırasında 13'üncü virajda motordan düştü. İlk olarak pistin medikal merkezinde kontrolden geçirilen milli sporcu, daha sonrasında ise hastaneye kaldırıldı.