Son dakika haber! Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: Küresel büyümedeki zayıflama 2. çeyrekte derinleşirken,...

Gelen son dakika haberlerine göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Küresel büyümedeki zayıflama 2. çeyrekte derinleşirken, ülkelerin attığı normalleşme adımlarına bağlı olarak kısmi bir toparlanma gözlenmektedir.

25.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:43

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu: "Küresel büyümedeki zayıflama 2. çeyrekte derinleşirken, ülkelerin attığı normalleşme adımlarına bağlı olarak kısmi bir toparlanma gözlenmektedir."

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