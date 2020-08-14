Son dakika haber | İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 169 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 169 artarak 19 bin 331'e yükseldi.

14.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:48

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 169 artarak 19 bin 331'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 169 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 501 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 19 bin 331'e, vaka sayısının da 338 bin 825'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 956'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen sayısının 293 bin 811'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 812 bin 488 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.