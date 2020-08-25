Son dakika haber | İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 125 artarak 20 bin 901'e yükseldi.

25.08.2020 13:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:01

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 125 artarak 20 bin 901'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 125 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 213 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 901'e, vaka sayısının da 363 bin 363'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 839'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 313 bin 58'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 88 bin 313 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.