Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: 1 Ocak'tan bu yana terör örgütü propagandası, yalan belgeyle algı operasyonu...

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütü propagandası, yalan belgeyle algı operasyonu ve provokatif paylaşım yapan 6 bin 743 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı.

14.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:54

İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütü propagandası, yalan belgeyle algı operasyonu ve provokatif paylaşım yapan 6 bin 743 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı."

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