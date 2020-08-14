Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı: 1 Ocak'tan bu yana terör örgütü propagandası, yalan belgeyle algı operasyonu...
Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütü propagandası, yalan belgeyle algı operasyonu ve provokatif paylaşım yapan 6 bin 743 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı.
14.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:54
İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bu yana terör örgütü propagandası, yalan belgeyle algı operasyonu ve provokatif paylaşım yapan 6 bin 743 sosyal medya kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı."