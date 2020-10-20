Son dakika haber: Hemzemin geçitte can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada yaralanan araç sürücü Saadettin Ökkeş Kara ve 8 yaşındaki yeğeni hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından minik Zeynep yeniden hayata döndürülmeye çalışılırken, ilkyardım eğitimi aldığını belirten bir demir yolu görevlisi ve vatandaş da Sadettin Ökkeş Kara'ya uzun süre kalp masajı yaptı. Kazayı haber alınca olay yerine gelen Hülya Kara ise kocası Saadettin Ökkeş Kara ve yeğenleri için dua etti.

