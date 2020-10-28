  

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.

28.10.2020 10:05 | Güncelleme: 28.10.2020 10:09

Edinilen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. - ANKARA