Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.
28.10.2020 10:05 | Güncelleme: 28.10.2020 10:09
Edinilen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. - ANKARA