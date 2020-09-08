Son dakika haber... Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 4 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

08.09.2020 20:15 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:10

Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil Gaziantep-Nizip kara yolunun 14. kilometresinde çarpıştı.

O sırada seyir halindeki bir kamyonet kaza yapan araçlara çarptı. Bölgeden geçen bir polis aracı da kazaya karıştı.

Kazada, otomobillerdeki biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

İkisi otomobillerde, ikisi de polis aracında cezaevine teslim edilmeye götürülen hükümlü olmak üzere 4 kişi yaralandı.

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