Son dakika haber: Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar...
Son dakika gündem haberine göre Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
17.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:26
Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.