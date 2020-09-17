Son dakika haber: Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar...

Son dakika gündem haberine göre Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

17.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 17.09.2020 17:26

Erdoğan-Sanchez görüşmesinde, Türkiye-İspanya ilişkilerini derinleştirecek ve güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.