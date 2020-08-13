Son dakika haber... Erdoğan: Birileri gibi derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil. Ezeli...
Son dakika politika haberi... Erdoğan: "Birileri gibi derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak Lübnan'dayız"
13.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:24
Erdoğan: "Birileri gibi derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak Lübnan'dayız"