Son dakika haber: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: (Dereli'de) Bugün itibarıyla 2 bin 600 abonenin...
Gelen son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Dereli'de) Bugün itibarıyla 2 bin 600 abonenin elektriği kesik. Bunun da yaklaşık 1700-1800'ü Dereli merkezde, diğerleri de muhtelif köylerimizde.
25.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:54
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Dereli'de) Bugün itibarıyla 2 bin 600 abonenin elektriği kesik. Bunun da yaklaşık 1700-1800'ü Dereli merkezde, diğerleri de muhtelif köylerimizde."