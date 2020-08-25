Son dakika haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: (Giresun'daki sel) Çoruh Elektrik Dağıtım...
Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Giresun'daki sel) Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketinin ekipleri şu anda ilçe merkezine (Dereli) geçici olarak enerji verebilmek için gayret sarf ediyor.
25.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:26
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Giresun'daki sel) Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketinin ekipleri şu anda ilçe merkezine (Dereli) geçici olarak enerji verebilmek için gayret sarf ediyor."