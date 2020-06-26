Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: (YKS) Aman heyecanlanmayın, sakin olun. Sakinlikle ve sükunetle inanıyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(YKS) Aman heyecanlanmayın, sakin olun. Sakinlikle ve sükunetle inanıyorum ki sizler (öğrenciler) büyük bir başarıyla bu sınavlardan çıkacaksınız. Rabb'im zihninizi ve bahtınızı açık etsin."