Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi demokrasiye bedel ödemeden sahip olmuş bir ülke diye itham...
01.10.2020 14:23 | Güncelleme: 01.10.2020 14:26
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi demokrasiye bedel ödemeden sahip olmuş bir ülke diye itham edenler, umarız 15 Temmuz gecesi bu bühtanlarından dolayı utanç duymuşlardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi demokrasiye bedel ödemeden sahip olmuş bir ülke diye itham edenler, umarız 15 Temmuz gecesi bu bühtanlarından dolayı utanç duymuşlardır."