Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Giresun'daki sel felaketi) 22 Ağustos - 30 Kasım'da verilmesi gereken...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Giresun'daki sel felaketi) 22 Ağustos - 30 Kasım'da verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin süresini 15 Aralık'a, tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini de 31 Aralık'a kadar uzatıyoruz."