Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile...
Son dakika güncel haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile dokunmayan ecdadın hoşgörü ve sevgi ikliminden nasibini alamayanlara ithaf ediyoruz.
28.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu töreni yarım bin yıldır cami olarak hizmet veren bu eserin kılına bile dokunmayan ecdadın hoşgörü ve sevgi ikliminden nasibini alamayanlara ithaf ediyoruz."