  

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, Avrupa Birliği'nin inisiyatifi ve...

01.10.2020 14:45 | Güncelleme: 01.10.2020 14:48

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, Avrupa Birliği'nin inisiyatifi ve ağırlığı ile çözüme kavuşmuş tek bir sorun yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, Avrupa Birliği'nin inisiyatifi ve ağırlığı ile çözüme kavuşmuş tek bir sorun yoktur. Tam tersine, Birliğin müdahil olduğu her kriz, yeni boyutlar kazanarak büyümüştür."

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