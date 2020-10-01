Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, Avrupa Birliği'nin inisiyatifi ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, Avrupa Birliği'nin inisiyatifi ve ağırlığı ile çözüme kavuşmuş tek bir sorun yoktur. Tam tersine, Birliğin müdahil olduğu her kriz, yeni boyutlar kazanarak büyümüştür."