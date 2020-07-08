Son dakika haber! Çubuk'ta ihtiyaç sahibi aileye belediyeden yardım eli

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye, yardıma muhtaç aileye yardım yapacak.

İmam Hüseyin Mahallesi'nde yaşayan ve geçen yıl annelerini kaybeden Zerda Yalama (13) ve kardeşleri, babaanneleri Akile Yalama'nın (66) yanında kalmaya başladı.

Tek katlı kerpiç evde yaşayan Yalama ve torunlarına, komşularının cep telefonu kamerasıyla çektikleri videonun sosyal medyada yayınlamasının ardından yardım gelmeye başladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatıyla Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aysel Neşeli, Yalama ailesine yardım yapmak için harekete geçti.

Aileyle görüşerek evde incelemelerde bulunan Kılıç ve Neşeli, çalışmaların ivedilikle yapılacağını söyledi.

Babaanne Akile Yalama, oğlunun sebze satarak geçimlerini sağlamaya çalıştığını belirterek, "Ev biraz eski olduğu için sıkıntımız var. Yoksa başka bir sıkıntımız yok. Allah'a çok şükür, geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

Zerda Yalama ise kardeşlerine kendisinin ve kendisinden bir yaş küçük kardeşi Dilara'nın baktığını anlatarak, "Geçen yıla kadar Ankara merkezde yaşıyorduk. Annem vefat ettikten sonra kardeşlerimizle burada yaşıyoruz. Babaannem de destek veriyor. Babam çalışıyor, o da ihtiyaçlarımızı karşılıyor." diye konuştu.

Mahalle muhtarı Erbakan Sivri ise ailenin kaldığı evin tadilata ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Baba çalışıyor, evlerinin gıda ihtiyacını karşılıyor. Sadece evin fiziki durumu çok kötü, onu da belediyemiz tadilattan geçirecek." ifadesini kullandı.