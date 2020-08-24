Son dakika haber: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Giresun'daki sel) Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24...
Son dakika gündem haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 tane yapı tespiti yaptık, bu yapıları hızlı bir şekilde kaldıracağız."
24.08.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:25
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 tane yapı tespiti yaptık, bu yapıları hızlı bir şekilde kaldıracağız."