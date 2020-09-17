Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna,...
Son dakika gündem haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna, yandaki parsele zarar vermeyen şekliyle yönetmiş olacağız."
17.09.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:51
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Şehirlerimizi daha planlı, silüeti düzgün, etrafa, komşusuna, yandaki parsele zarar vermeyen şekliyle yönetmiş olacağız."