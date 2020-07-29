Son dakika haber | Cesur'u vahşice öldürdüler

Cesur'u vahşice öldürdüler

Sahipli köpeği tüfekle öldürüp kumsala gömdüler

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahipli köpek Cesur, bir şahıs tarafından tüfekle vurulduktan sonra kumsala gömüldü. Olay yargıya taşındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahipli olan Cesur adlı köpeğin öldürülmesi büyük tepkiye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erdek'te emekli Albay G.B.'nin sahipli bir köpeği öldürdüğü öne sürüldü. Erdek sınırları içindeki Düzler bölgesinde Cesur isimli köpeği, ruhsatsız av tüfeği ile dört el ateş ederek öldürdükten sonra, köpeğin cansız bedeni kumsala gömülü olarak bulundu. Köpeğin sahibi Şehriban Batır'ın ise adli mercilere suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kumsalda dom dom kurşunu ile telef edilen Cesur'un cansız bedeni bulundu. Telef edilen Cesur'un gömüldüğü yerden çıkartılarak 'Bir İnci Yalısı' adlı yerin bahçesinde hazırlanan mezara gömüldü. İddiaya göre, Emekli Albay G.B. hakkındaki iddiaları kabul etmediği öğrenilirken, olayın görgü tanıklarının olduğu belirtildi.