Son dakika haber! Çekya, iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
Son dakika haberleri... Çekya, Rusya'nın Prag Büyükelçiliğinde çalışan iki kişiyi sınır dışı etti.
05.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:27
Çekya, Rusya'nın Prag Büyükelçiliğinde çalışan iki kişiyi sınır dışı etti.
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Çekya Başbakanı Andrej Babiş, düzenlediği olağanüstü basın toplantısında yaptığı açıklamada, yürüttükleri faaliyetlerle Çekya-Rusya ilişkilerine zarar verdikleri gerekçesiyle iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını söyledi.
Daha önce Çekya basınında yer alan haberlerde, bir Rus ajanının üç Çek yetkilisine suikast düzenlemek için Prag'a geldiği öne sürülmüştü.