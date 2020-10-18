Son dakika haber | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları, 5'i diyabet olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
18.10.2020 11:49 | Güncelleme: 18.10.2020 11:52
Son dakika haberleri: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları, 5'i diyabet olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları, 5'i diyabet olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.