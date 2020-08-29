Son dakika haber! Bakan Varank: Bugün herkes Türkiye'nin yeni sanayi politikalarını, reel sektörün canlılığını ve...
Gelen son dakika haberine göre Bakan Varank: "Bugün herkes Türkiye'nin yeni sanayi politikalarını, reel sektörün canlılığını ve teknoloji geliştirme alanında geldiği noktayı görecek"
29.08.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.08.2020 15:51
Bakan Varank: "Bugün herkes Türkiye'nin yeni sanayi politikalarını, reel sektörün canlılığını ve teknoloji geliştirme alanında geldiği noktayı görecek"