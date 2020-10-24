  

Son dakika haber! Bakan Soylu: Bizim elimizde depremi 5 dakikadan önceden haber veren bir teknoloji olsa bile, biz yine bu tedbirleri almak ve binalarımızı...

24.10.2020 11:23 | Güncelleme: 24.10.2020 11:30

Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Bizim elimizde depremi 5 dakikadan önceden haber veren bir teknoloji olsa bile, biz yine bu tedbirleri almak ve binalarımızı güçlendirmek zorundayız" İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Konferansı'na katıldı.

Bakan Soylu: "Bizim elimizde depremi 5 dakikadan önceden haber veren bir teknoloji olsa bile, biz yine bu tedbirleri almak ve binalarımızı güçlendirmek zorundayız"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Konferansı'na katıldı.