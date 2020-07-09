Son dakika haber... AYDIN 5 metre duvardan düşüp, öldü

Gelen son dakika haberine göre 5 metre duvardan düşüp, öldüAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde siteyi çevreleyen duvara çıkarak dinlenen Refah Mutlu (58) dengesini kaybedince 5 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

09.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:08

5 metre duvardan düşüp, öldü

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde siteyi çevreleyen duvara çıkarak dinlenen Refah Mutlu (58) dengesini kaybedince 5 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Ege Mahallesi'nde bugün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Boyacılık yapan Refah Mutlu, sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıktı. Aşırı sıcaktan bunalan Mutlu, dinlenmek için özel bir siteyi çevreleyen duvarın üzerine oturdu. Bir anda dengesini kaybeden Mutlu, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, Mutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Mutlu'nun cenazesi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler