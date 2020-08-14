Son dakika haber | ALİBEYKÖY'DE TRAFİKTE KADINA SALDIRAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika gelişmesine göre Vali Yerlikaya, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır.

14.08.2020 10:06 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:17

-Vali Yerlikaya, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum.  Hep birlikte takipçisi olacağız."

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ALİ ABLAY/İSTANBUL, - EYÜPSULTAN Alibeyköy'de bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldıran şüpheli Emre E. gözaltına alındı. 

Olay, dün akşam saat 20.20 sıralarında Eyüpsultan-Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. Emre E. isimli bir kişi yol verme konusu yüzünden trafikte sinirlendiği Sena K.'ye küfrederek, saldırdı. Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Sena K.'nın şikayeti üzerine şüpheli Emre E. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. 

VALİ YERLİKAYA: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZÖte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da olaya tepki gösterdi. Konunun takipçisi olacağını belirten Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum.  Hep birlikte takipçisi olacağız." dedi.