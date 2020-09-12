Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: 'Üye sayımız artıyor, ailemiz büyüyor' sloganıyla...
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "'Üye sayımız artıyor, ailemiz büyüyor' sloganıyla yürüttüğümüz bu çalışmanın bereketli bir şekilde neticelendiğini görüyoruz.
12.09.2020 20:09 | Son Güncelleme: 12.09.2020 20:12
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "'Üye sayımız artıyor, ailemiz büyüyor' sloganıyla yürüttüğümüz bu çalışmanın bereketli bir şekilde neticelendiğini görüyoruz."