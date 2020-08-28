Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi Giresun'da ellerinden...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi Giresun'da ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar, göstermeye de devam edecekler, devam edeceğiz çünkü biz sizler için varız."
28.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 28.08.2020 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi Giresun'da ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar, göstermeye de devam edecekler, devam edeceğiz çünkü biz sizler için varız."