Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dereli'de incelemelerde bulundu: (2)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin nüfusunun yüzde 70'inin deprem bölgeleri üzerinde yaşadığını belirterek, "Aynı şekilde bölgesel olarak baktığınızda çok fazla sel ve heyelan riski altında bulunan yerleşim yerlerimiz var. Dolasıyla biz depremle, selle, heyelanla yaşamayı öğrenmek zorundayız." dedi.

Kurum, incelemelerde bulunduğu Dereli ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan afet karşısında vatandaşın çok vakur duruş sergilediğini ifade etti.

Gittikleri her yerde vatandaşın, "devletimiz var olsun, devletimiz bize yapılması gereken her türlü yardımı yaptı" dediklerini anlatan Kurum, "Bu noktada bize destek oldular, her zaman yanımızda oldular. Ben buradan bir kez daha sizlerin huzurunda tüm Giresun halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakan Kurum, üzerlerine düşen sorumlulukları hızlı bir şekilde yerine getirip, bir daha Dereli'yi de Doğankent'i de bu duruma sokmayacak şekilde çalışma yaptıklarını aktardı.

Karadeniz'de diğer illerde de çalışmaları olduğunu vurgulayan Kurum, "Rize'de, Trabzon'da, Ordu'da yine dere güzergahı üzerinde yapılara ilişkin rezerv konutlar yapıyor ve taşınma sürecini tamamlıyoruz. Belirlemiş olduğumuz riskli yapıların yıkım sürecini de yine valiliklerimiz, belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz." dedi.

"Biz iş yapmaktan, hizmet etmekten imtina etmeyiz"

Kurum, bir gazetecinin, "İklim değişikliği ile saatte metrekareye 150 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Bundan sonra bu tarz durumlarla karşı karşıya kalınmaması için özellikle yöre insanlarına nasıl bir çağrıda bulunursunuz?" sorusu üzerine, şunları dile getirdi:

"Biz bir deprem bölgesiyiz. Ülkemizin nüfusuna baktığımızda yüzde 70'i deprem bölgeleri üzerinde yaşıyor. Aynı şekilde bölgesel olarak baktığınızda çok fazla sel ve heyelan riski altında bulunan yerleşim yerlerimiz var. Dolasıyla biz depremle, selle, heyelanla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Deprem riski altındaki binaların dönüşümünü vatandaşımızla birlikte yürütüyoruz. İnşallah sel ve heyelanla ilgili de bu eylem planı çerçevesinde vatandaşımızın risk altında bulunduğu tüm alanlara ilişkin gelsinler belediyelerimize bildirsinler. Biz iş yapmaktan, hizmet etmekten imtina etmeyiz. Yapılması gereken, taşınması gereken ne kadar konut varsa, ne kadar ıslah işi varsa belediyelerimizle, ilgili bakanlıklarımızla birlikte bunu yapacağız."

Kurum, milletle bu süreçte el ele vererek yaraları sardıklarının altını çizerek, "Bundan sonra afetlerde, sellerde, heyelanlarda daha az yara almak, bu sellerden, afetlerden daha az etkilenmek adına yine hem yapılaşmalarımızı hem de dere güzergahı üzerinde işgal altındaki alanların boşaltılma sürecini birlikte vatandaşımızla el ele yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Bu konularda çalışmaları olduğunu aktaran Kurum, "Vatandaşlarımızdan da ricamız, dere güzergahı üzerinde varsa risk altındaki yapıları kaymakamlıklarımıza, belediyelerimize müracaat etsinler. Biz, onları mağdur etmeyecek şekilde bu süreci onlarla birlikte yönetmek istiyoruz. İnşallah bir daha böyle afetler yaşanmaması adına da burada kararlılığımızı vatandaşımızla birlikte sahada gösterip, bu mağduriyetlerden en az şekilde etkilenecek projeleri yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, "Dereli'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bir takvim var mı?" sorusu üzerine de Dereli'deki çalışmaları başlattıklarını söyledi. "2021 yılının ilk 6 ayında projelerimiz bitmeye başlayacak." ifadesini kullanan Kurum, "En geç 1 yıl içerisinde vatandaşlarımızın sağlam, güvenli konutlarında, yürüyüş yollarında, yeşil alanlarda yaşayabileceği yeni bir Dereli'nin inşasını hep birlikte gerçekleştirip 2021 yılı bitmeden de teslim edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, "9 gündür bölgedesiniz, ne zaman döneceksiniz?" sorusunu ise "Yorulduk ama huzurluyuz, mutluyuz. Vatandaşımızın o gülen yüzünü görünce yeniden motive oluyoruz. İnşallah yeni projelerimizi yaptığımızda daha da mutlu olacağız. Bizim burada işimiz ne zaman biterse o zaman ayrılacağız. Vatandaşımız ne zaman bizim eksikliğimizi hissetmiyorsa eğer burada olmayacağız. Biz gitsek dahi ekibimiz sürekli burada vatandaşımızla. Vekillerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız burada birebir süreci takip edeceğiz." diye yanıtladı.

(Bitti)