Son dakika gündem: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi
22.10.2020 13:59 | Güncelleme: 22.10.2020 14:02
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.