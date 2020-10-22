Son dakika gündem: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.