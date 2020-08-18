Son dakika gündem: Arnavutköy'de 'makas' kazası kamerada

Son dakika habere göre Arnavutköy'de makas atarak hatalı sollama yapan lüks araç, yolcu dolu halk otobüsüne çarparak sürüklendi.

18.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:47

Arnavutköy'de makas atarak hatalı sollama yapan lüks araç, yolcu dolu halk otobüsüne çarparak sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken, faciadan dönülen olayın görüntüleri araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan halk otobüsünün sağ tarafından hızla gelen BMW marka araç, yol kenarındaki kamyonu sollayıp öne geçmek istedi. Makas atan ve hatalı sollama yapıp halk otobüsüne çarpan araç bir süre otobüsün önünde sürüklendi. Otobüs fren yaparak durdu. Kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza anı ise otobüsün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde beyaz renkli aracın kamyonu sollayarak öne geçmeye çalışması ve sonrasında halk otobüsüne çarpıp durması yer alıyor.

(İHA)