Son dakika gündem: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız. Bunda başarılı...
11.10.2020 12:29 | Güncelleme: 11.10.2020 12:32
Edinilen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız. Bunda başarılı olduk ve tamamen başarılı oluncaya kadar bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız. Bunda başarılı olduk ve tamamen başarılı oluncaya kadar bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz."