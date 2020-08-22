Son dakika gündem: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Nasıl ülkemizin bir çakıl taşını veremezsek, feda edemezsek, mavi...
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Nasıl ülkemizin bir çakıl taşını veremezsek, feda edemezsek, mavi vatanımızdan da verilecek bir damla su yoktur ve bunu egemenlik hakkı olarak sonuna kadar koruyacağız."
22.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:48
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Nasıl ülkemizin bir çakıl taşını veremezsek, feda edemezsek, mavi vatanımızdan da verilecek bir damla su yoktur ve bunu egemenlik hakkı olarak sonuna kadar koruyacağız."