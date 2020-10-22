Son dakika gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu?
22.10.2020 16:43 | Güncelleme: 22.10.2020 16:46
Dolarda yaşanan değişim altın fiyatlarını da etkiledi. Altının gramı 491 lira seviyelerine yaklaştığı dakikalarda ons altındaki yükseliş sonrası bir kez daha bu rakama ulaşmıştır. Dolardaki yükseliş gram altını yeniden harekete geçirdi. Çeyrek altın bugün ne kadar? Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?
Altının gram fiyatı 22 Ekim 2020 Perşembegünü diğer altın fiyatları gibi yükselişe geçti. Ons altındaki artış tüm altın türlerni etkilerken dolar kurundaki artış da altın piyasasını etkilemiştir.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Dolara eş değer yükselen altında da rekor kırıldı. Karar öncesi 481 lira seviyesinde bulunan gram altın, kararla birlikte 10 lira birden yükselerek 491 lira tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın, şu sıralar 487 liradan işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR?
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 491 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 790 lira, Cumhuriyet altını 3.228 liradan satılıyor.