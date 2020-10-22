Son dakika gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı 22 Ekim 2020 Perşembegünü diğer altın fiyatları gibi yükselişe geçti. Ons altındaki artış tüm altın türlerni etkilerken dolar kurundaki artış da altın piyasasını etkilemiştir.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dolara eş değer yükselen altında da rekor kırıldı. Karar öncesi 481 lira seviyesinde bulunan gram altın, kararla birlikte 10 lira birden yükselerek 491 lira tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın, şu sıralar 487 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NEDİR?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 491 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 790 lira, Cumhuriyet altını 3.228 liradan satılıyor.