Son dakika... Şırnak-Siirt-Van-Hakkari'de Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı
15.10.2020 11:29 | Güncelleme: 15.10.2020 11:55
Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı.Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat(Jöh), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 512 personel görev alıyor.