Son dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.