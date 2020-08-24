Son Dakika: Fenerbahçe'de bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

24.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:15

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Kovid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler