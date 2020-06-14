Son dakika... Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadın tutuklandı

KAHRAMAMARAŞ'ta, eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nin (45) yüzüne kezzap atan Fatma Özdaş (43), tedavisinin ardından mahkemece tutuklandı.

Olay, 3 Haziran Çarşamba günü sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Fatma Özdaş, eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Gürkan K.'nin çalıştığı iş yerine gitti. Özdaş, yanında getirdiği kavanozdaki kezzabı Al bakalım diyerek Gürkan K.'nin yüzüne boşalttı. Ağır yaralanan Gürkan K. Yandım diyerek masadan fırlarken, yanında bulunan Yılmaz K. (36) ile Fatma Özdaş da vücuduna sıçrayan kezzapla yaralandı.

'GÜRKAN HAYATIMI MAHVETTİ?

Fatma Özdaş, daha sonra dışarı çıkıp polislerin gelmesini bekledi. Bu sırada kadının çevredekilere Gürkan hayatımı mahvetti dediği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Gürkan K. ile Yılmaz K., Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne, Fatma Özdaş ise KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Eski erkek arkadaşının yüzüne döktüğü kezzabın üzerine sıçraması nedeniyle kollarında ve göğsünde yanıklar oluşan Fatma Özdaş, kentteki yanık ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Fatma Özdaş, tedavisinin tamamlanmasının ardından ekipler tarafından gözaltına alınarak Kahramanmaraş'a getirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen kadın, gazetecilerin Neden yaptınız sorusunu yanıtsız bırakıp, görüntülenmemek için de eliyle yüzünü kapattı. Sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen Özdaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Gürkan K.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği, Yılmaz K.'nin ise taburcu olduğu belirtildi.