Son Dakika | ESENLER'DE SAHTE DOLARLA VATANDAŞLARI DOLANDIRIRKEN YAKALANDI KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

ESENLER'de irtibata geçtiği kişilere elindeki sahte dolarları, "düşük kurdan, ucuza satıyorum" diyerek sattığı belirlenen şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. O anlar polis kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Ağustos Pazar günü Esenler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammed A., anlaşıp buluştuğu kişiye Türk parası karşılğı, elindeki sahte 5 bin doları, ucuza daha düşük kurdan verdi. Daha sonra elindeki dolarların sahte olduğunu anlayan kişi, hemen polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, eşkal ve kimliğini belirlediği şüphelinin başka bir kişiyi daha aynı yöntemle dolandıracağının bilgisi üzerine harekete geçti. Bahçelievler Adnan Kahveci Caddesi üzerinde, yine bir kişiye sahte dolarları düşük kurdan, ucuza satmaya hazırlanan Suriye uyruklu Muhammed A. polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Şüphelinin kaçmaya çalıştığı sırada, koşarken poşet içerisinde bulunan sahte dolarları yerlere saçtığı belirtildi. Şüpheli Muhammed A. şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, tutuklandı.