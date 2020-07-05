Son dakika... Erdoğan-Moise, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda...
Son dakika haberi... Erdoğan-Moise, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konularını ele aldı.
05.07.2020 21:35 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:21
Erdoğan-Moise, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konularını ele aldı