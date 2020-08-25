Son Dakika | Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de demokratik seçimlerle iktidara gelen Hamas'ın meşru temsilcisinin...

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "Gazze'de demokratik seçimlerle iktidara gelen Hamas'ın meşru temsilcisinin (ABD tarafından) terörist olarak nitelendirilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacaktır"

25.08.2020 20:51 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:58

Dışişleri Bakanlığı: "Gazze'de demokratik seçimlerle iktidara gelen Hamas'ın meşru temsilcisinin (ABD tarafından) terörist olarak nitelendirilmesi bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı sağlamayacaktır"

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