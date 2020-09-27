Dev derbide ilk 11'ler belli oldu! Erol Bulut'tan sürpriz Samatta kararı

Süper Lig'de sezonun ilk derbi heyecanı bu akşam yaşanıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe, saat 19.00 kozlarını paylaaşıyor. Tür Telekom Stadı'nda oynanacak bu zorlu mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Zorlu maç öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Karşılaşmaya koronavirüs salgını nedeniyle seyirci alınmayacak.

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i 2-0 yendi.

Yaptığı 4 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe karşısından da 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeye çalışacak.

Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerken, ikinci hafta maçında sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 4 puanla giriyor.

EMRE AKBABA FORMA GİYEMEYECEK

Süper Lig'de geride kalan sezonun son hafta maçında adalesinden sakatlanan ve tedavisine devam edilen Emre Akbaba derbinin kadrosunda yer alamayacak.

F.BAHÇE DEPLASMANDA 5 SEZONDUR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor.

Sarı lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

SAMATTA SİFTAH YAPACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde oynayabilecek.

Sarı lacivertlilerde Vedat Muric'in ayrılışının ardından uzun süre konuşulan forvet transferi konusunda anlaşma sağlanan Tanzanyalı santrfor, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde ilk mücadelesini Galatasaray'a karşı yapacak.

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Fatih Öztürk, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Taylan Antalyalı, Arda Turan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.

FENERBAHÇE: Altay, Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia.