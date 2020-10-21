Son dakika depremleri: Nerede deprem oldu? Kandilli-AFAD son depremler

Bugün nerede deprem oldu? Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını sorguluyor. AFAD ve Kandilli de son depremleri listeliyor. Buna göre 21 Ekim Çarşamba günü saat 09.48 sıralarında Akdeniz Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. Diğer yandan Akdeniz ve Ege kıyılarında sarsıntılar devam ediyor. İşte, Türkiye'de meydana gelen depremler...

SON DEPREMLER

2020.10.21 12:00:10 -.-1.3-.-SALIHPASALAR-(MUGLA)

2020.10.21 11:51:27 -.-1.6-.-KAFACA-(MUGLA)

2020.10.21 11:49:34 -.-1.4-.-ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)

2020.10.21 11:31:27 -.-3.53.7KAVUSTUK-ADILCEVAZ (BITLIS)

2020.10.21 11:26:25 -.-1.8-.-KARACA-CAT (ERZURUM)

2020.10.21 11:03:48 -.-1.9-.-OKCULARYERI-BIGADIC (BALIKESIR)

2020.10.21 11:03:14 -.-2.92.7GURCISTAN

2020.10.21 09:48:43 -.-4.03.9GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2020.10.21 08:54:38 -.-1.0-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2020.10.21 07:52:39 -.-2.0-.-AKDENIZ

2020.10.21 07:43:29 -.-2.0-.-DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.10.21 07:26:32 -.-3.2-.-GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2020.10.21 07:10:49 -.-1.8-.-ELMALI-CAMELI (DENIZLI)

2020.10.21 07:03:03 -.-3.2-.-GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2020.10.21 06:56:53 -.-1.4-.-ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

2020.10.21 06:55:19 -.-1.8-.-ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

2020.10.21 06:48:48 -.-1.6-.-AKDENIZ

2020.10.21 06:40:58 -.-1.6-.-AKDENIZ

2020.10.21 06:30:07 -.-1.9-.-AKDENIZ

2020.10.21 06:27:26 -.-1.7-.-ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

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