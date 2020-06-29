Son dakika depremler! Deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde, nerede, ne zaman oldu? Ege'de deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da Ege'de deprem meydana geldi Peki, deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde, nerede, ne zaman oldu?

29.06.2020 08:35 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:04

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yaklaşık 63 kilometre derinlikte5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, deprem kaç şiddetinde, nerede, ne zaman oldu? Deprem nerede oldu?

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DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE, NEREDE, NE ZAMAN OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Dün akşam Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD verilerine göre; dün akşam saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, yerin 61 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.